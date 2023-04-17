Президент Италии призвал союзников не прекращать помощь Украине

Украина должна получать адекватную поддержку от своих западных союзников, иначе действия России станут еще более агрессивными, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Италии Серджио Матарелла по итогам встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой со ссылкой на Polske Radio.

"Если бы Украина осталась сама перед лицом агрессии России, атак было бы больше. Ситуация в мире ухудшится, но Украина имеет право на солидарность, и мы полностью гарантируем это до тех пор, пока это необходимо, во всех отношениях. Также потому, что мы все в ужасе от некоторых жестоких действий, которые совершают российские вооруженные силы" , — сказал президент Италии.

Маттарелла подчеркнул, что ставки в войне в Украине — это ценности свободы и демократии, которые лежат в основе Европейского Союза.

Президент Италии также выразил поддержку стремлениям Украины, Молдовы и стран Западных Балкан вступить в ЕС.

"Для этих стран это был исторически важный выбор" , — подчеркнул итальянский лидер.

Напомним, 21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мэлони прибыла с официальным визитом в Киев. В украинской столице она объявила о предоставлении комплексов SAMP/T-MAMBA, а также систем Spada и Skyguard.

23 марта в выступлении перед итальянским Сенатом Джорджа Мэлони эмоционально поставила на место депутата от пророссийского "Движения 5 звезд" Элизу Скутелли, предложившую прекратить помогать Украине.

В МИД Италии обещали представить план восстановления Украины в конце апреля.