США окажут помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в понедельник анонсировал назначение прокурора в международный центр расследования агрессии России и юридического советника в посольство в Украине для помощи украинской власти, сообщает Европейская правда.

Об этом он заяв﻿﻿ил по итогам переговоров с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

Гарленд напомнил, что в марте во время визита во Львов он объявил о присоединении к Совместной следственной группе (JIT), которая расследует военные преступления России в Украине.

"Как мы обсудили сегодня, для дальнейшего укрепления этого партнерства Министерство юстиции (США – ред.) отправит опытного прокурора в Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины" , – объявил он.

По словам генпрокурора США, прокурор физически будет находиться в Гааге в Агентстве Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) "и будет иметь доступ к значительным ресурсам Министерства, которые мы привлекли в ответ на этот кризис (войну в Украине – ред.)".

Кроме того, Гарленд анонсировал командировку в посольство США в Украине постоянного юридического советника, который будет работать с украинскими партнерами "над рядом сложных вопросов в сфере юстиции".

Как известно, при поддержке Евроюста была создана Совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине. В состав Совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Эстония.

А к началу лета 2023 года в Гааге должен начать работу Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины, который объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному процессу преследования преступления агрессии против Украины.