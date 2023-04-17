Данилов: Россия не может победить военным путем, поэтому у них сейчас другой план
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что страна-агрессор РФ понимает, что она не может победить военным путем, поэтому она планирует внутренне дестабилизировать Украину, сообщает Новое время.
"Россия понимает, что она не может нас побороть военным путем, у них сейчас другой план. У них сейчас план внутренней дестабилизации. Я об этом уже неоднократно отмечал — вопрос внутренней дестабилизации для них сейчас в приоритете", — сказал Данилов в интервью ТСН.
Секретарь СНБО подчеркнул, что именно на дестабилизации ситуации в Украине россияне могут поставить ставку, поскольку они профессиональные люди в этом вопросе, они уже неоднократно в этом принимали участие.
По словам Данилова, вопрос внутренней дестабилизации — это единственный, что может их выводить из того тупика, в котором оккупанты оказались.
"Для того, чтобы в нашем обществе началось разлад, должны быть запущены какие-то проекты, если они уже не запущены, чтобы все это максимально активизировать именно на период мая месяца, может это будет в начале лета. Но еще раз подчеркиваю — это задача РФ, потому что на поле боя так называемая „вторая армия мира“ получит фиаско", — отметил он.