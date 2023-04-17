Евростат: В ЕС стало меньше украинцев, которым предоставляют временную защиту

Количество граждан Украины, которые в феврале 2023 года получили статус временной защиты, уменьшилось в 19 из 26 стран-членов Европейского Союза, по которым есть соответствующие данные, сообщает Европейская правда.

Об этом в понедельник объявило статистическое ведомство ЕС.

Наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в феврале предоставила Германия – 25 125, за ней следуют Польша (24 905), Чехия (9775) и Румыния (7920).

При этом, если сравнить с январем 2023 года, наибольшее сокращение количества украинцев, получивших временную защиту, наблюдалось именно в этих четырех странах: не 3540 меньше в Польше, 3080 – в Германии, 2630 – в Чехии и 1035 – в Румынии.

В то же время в Ирландии и Финляндии зафиксирован самый значительный рост количества граждан Украины, получивших статус временной защиты (на 540 и 520 соответственно).

В целом больше всего украинцев с временной защитой живут в Германии (1 000 530) и Польше (989 080). В относительном измерении наибольшее количество украинцев с этим статусом живут на Кипре (1,1 на 1000 населения) и Чехии (0,9).

Как известно, в марте 2022 года ЕС ввел выдачу разрешений на временную защиту для граждан Украины, выехавших в результате полномасштабного военного вторжения России. Этот статус означает, что украинцам, которые бегут от войны, не нужно просить убежище в ЕС.

Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.