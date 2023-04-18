Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин возвращает себе расположение президента России Владимира Путина, сообщает Украинская правда.
В отчете института говорится о том, что Пригожин, похоже, возвращает себе расположение Путина, вероятно, в результате неспособности российских регулярных войск выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе.
Силы "Вагнера", похоже, получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание - что является резким отклонением от предыдущих усилий Кремля, направленных на использование сил ЧВК и Пригожина в Бахмуте по меньшей мере с января 2023 года.
17 апреля источники, связанные с "Вагнером", сообщили, что ЧВК готовит до трех мотострелковых бригад мобилизованных военнослужащих для усиления флангов ЧВК в Бахмуте.
Пригожин также подтвердил, что российские воздушно-десантные войска действуют рядом с Вагнером и указал, что ЧВК активно получает артиллерийские снаряды.
Сейчас аналитикам непонятно, насколько Путин доверяет Пригожину, но вполне вероятно, что Путин остановил усилия российского Минобороны отомстить "Вагнеру", отказав в подкреплении и боеприпасах, - отмечают аналитики.
В обзоре обращают внимание на то, что интервью с двумя бывшими бойцами "Вагнера" об их обращении с украинскими детьми и другими гражданскими лицами и военнопленными еще больше подчеркивает, как ЧВК закрепила систематическую жестокость как часть своего фундаментального способа действий.
По мнению аналитиков, чрезвычайно наглядные зверства, описанные Ялдаровым и Савичем, подчеркивают ряд недавних сообщений о систематическом использовании "Вагнером" жестокости как метода ведения войны.
Также эксперты указывают на то, что Пригожин и командование "Вагнера" могут активно поощрять активное участие в зверствах, пытаясь укрепить социальную сплоченность и репутацию в подразделениях ЧВК.
В отчете подытоживается: "Этот тип укоренившегося насилия, вероятно, будет оказывать все большее влияние на российское общество, особенно после того, как бойцы "Вагнера" завершат контракты и вернутся в свои дома.
Российскому обществу придется прилагать все больше усилий, чтобы справиться с жестокостью как нормой, которую совершают его военнослужащие по мере их реинтеграции во внутреннюю сферу, что, вероятно, будет иметь последствия для целых поколений российского общества".
Основные выводы ISW за 17 апреля:
- Пригожин, похоже, возвращает себе расположение Путина, вероятно, в результате неспособности российских регулярных войск выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе. Пока непонятно, насколько Путин доверяет Пригожину, но вполне вероятно, что диктатор остановил попытки российского Минобороны отомстить "Вагнеру", отказав ему в подкреплении и боеприпасах.
- Интервью с двумя бывшими бойцами "Вагнера" об их обращении с украинскими детьми и другими гражданскими лицами и военнопленными еще больше подчеркивает, как ЧВК закрепила систематическую жестокость как часть своего фундаментального образа действий.
- Интервью Gulagu.net с двумя бывшими боевиками "Вагнера" дает ценное представление о структуре сил ЧВК и расстановке оперативных приоритетов.
- Московский городской суд приговорил российского оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за критику Кремля и войны в Украине.
- Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве 16 апреля и пообещал усилить военные обмены и сотрудничество между Россией и Китаем. Во время визита Ли Путин продолжал пытаться изобразить Россию как равноправного партнера Китая в сфере обороны и тихоокеанскую военно-морскую державу.
- Вновь созданный "Клуб разъяренных патриотов" бывшего грушника и боевика Гиркина опубликовал свой манифест, в котором сосредоточился на защите провоенизированных фракций в Кремле от возможного "саботажа" и "предательства".
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки на северо-восток от Купянска и на юг от Кременной.
- Также они закрепились в Бахмуте и продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
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