РосСМИ: Путин посетил оккупированные Херсонщину и Луганщину

Российские пропагандисты сегодня утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины. Он якобы побывал в Херсонской области и Луганской.﻿ Об этом, со ссылкой на пропагандистские РосСМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Прокремлевские издания утверждают, что сегодня Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.

Также российский президент после этого якобы отправился в штаб Национальной гвардии "Восход", находящийся в оккупированной Луганской области.

Известно, что Путин заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

При этом российские СМИ пишут, что Путина интересовала обстановка на Херсонском и Запорожском направлениях.

В сети тем временем публикуют кадры из так называемой "поездки" Путина.