РосСМИ: Путин посетил оккупированные Херсонщину и Луганщину
Российские пропагандисты сегодня утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины. Он якобы побывал в Херсонской области и Луганской. Об этом, со ссылкой на пропагандистские РосСМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Прокремлевские издания утверждают, что сегодня Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.
Также российский президент после этого якобы отправился в штаб Национальной гвардии "Восход", находящийся в оккупированной Луганской области.
Известно, что Путин заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
При этом российские СМИ пишут, что Путина интересовала обстановка на Херсонском и Запорожском направлениях.
В сети тем временем публикуют кадры из так называемой "поездки" Путина.