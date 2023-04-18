Генштаб: ВСУ уничтожили еще около полутысячи солдат РФ

Генштаб: ВСУ уничтожили еще около полутысячи солдат РФ
Фото: Минобороны Украины

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 470 оккупантов, 11 бронированных машин и 6 БПЛА врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 183130 (+470) человек ликвидировано,
  • танков – 3661 (+1) ед,
  • боевых бронированных – 7098 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2810 (+6) ед,
  • РСЗО – 538 (+0) ед,
  • средств ПВО – 285 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4) ед,
  • специальной техники – 330 (+2) ед.
"Данные уточняются", – добавляют в штабе.

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