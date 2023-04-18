Генштаб: ВСУ уничтожили еще около полутысячи солдат РФ
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 470 оккупантов, 11 бронированных машин и 6 БПЛА врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 183130 (+470) человек ликвидировано,
- танков – 3661 (+1) ед,
- боевых бронированных – 7098 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2810 (+6) ед,
- РСЗО – 538 (+0) ед,
- средств ПВО – 285 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4) ед,
- специальной техники – 330 (+2) ед.
"Данные уточняются", – добавляют в штабе.