Разведка Британии: РФ перебрасывает на Бахмут дополнительные силы

Россия перебрасывает на Бахмут Донецкой области дополнительные силы, снимая их с линии фронта в районе Донецка﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, на линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. По данным британской разведки, есть реальная вероятность того, что Россия сократила численность войск и снижает наступательные действия в районе Донецка — скорее всего, чтобы перенаправить силы на Бахмутский сектор.

В то же время, по информации разведчиков, в Бахмуте регулярные войска РФ и "ЧВК Вагнера" продолжают медленно продвигаться вперед. Линия фронта в центре города преимущественно проходит вдоль главной железнодорожной ветки. ВСУ сдерживают наступление оккупантов с юга вдоль линии улицы Корсунского, старой главной дороги к западу от города.