Разведка Британии: РФ перебрасывает на Бахмут дополнительные силы
Россия перебрасывает на Бахмут Донецкой области дополнительные силы, снимая их с линии фронта в районе Донецка. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
Как отмечается, на линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. По данным британской разведки, есть реальная вероятность того, что Россия сократила численность войск и снижает наступательные действия в районе Донецка — скорее всего, чтобы перенаправить силы на Бахмутский сектор.
В то же время, по информации разведчиков, в Бахмуте регулярные войска РФ и "ЧВК Вагнера" продолжают медленно продвигаться вперед. Линия фронта в центре города преимущественно проходит вдоль главной железнодорожной ветки. ВСУ сдерживают наступление оккупантов с юга вдоль линии улицы Корсунского, старой главной дороги к западу от города.
"Для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений у Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет освободить наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв", — говорят в Минобороны.