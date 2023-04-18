Совет ЕС поддержал присоединение Украины к "роуминговому безвизу"

Евросовет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС. Это позволит украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах.﻿ Об этом сообщил﻿ вице-премьер-министр Михаил Федоров, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он отметил, что Совет ЕС дал "зеленый свет" двустороннему соглашению. Финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе. Украинские власти и операторы уже работают, чтобы наша страна быстрее интегрировалась в "роуминговый безвиз".

Федоров пояснил, что после присоединения к зоне свободного роуминга украинцы будут меньше платить за звонки в ЕС.