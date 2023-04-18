Тайвань купит американские ракеты для противостояния Китаю – Bloomberg

Тайвань приобретет у США до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения потенциального вторжения Китая.﻿ Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, сообщает Украинская правда.

7 апреля Пентагон объявил о контракте на 1,17 млрд долларов США на 400 противокорабельных ракет, не называя покупателя.

По условиям контракта, производство должны завершить до марта 2029 года. Теперь агентство выяснило, что покупателем является Тайвань.

В Пентагоне отказались прямо комментировать сделку, но заявили, что Соединенные Штаты предоставляют Тайваню оборонные изделия и услуги, необходимые для поддержания достаточного потенциала в самообороне.

В 2020 году Тайвань объявил о планах приобрести наземные противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing в рамках усилий по модернизации войск.

Эта сделка состоялась на фоне высокого уровня напряженности в отношениях между США и Китаем, особенно в отношении Тайваня.