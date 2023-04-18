В России решили отменить "Бессмертный полк" в День Победы

День Победы в Москве и других городах России в 2023 году пройдет в смешанном формате, очного шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, сообщает Украинская правда.

Глава центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы РФ Ольга Занко сообщила, что День Победы в 2023 году будет проходить в смешанном формате: в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о "Великой Отечественной войне", в том числе и акция "Бессмертный полк".

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева сообщила, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет.