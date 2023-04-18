Большинство украинцев доверяют предпринимателям – опрос

50,7% опрошенных украинцев считают, что подавляющее большинство предпринимателей законопослушные, поэтому Налоговая и Таможня должны ловить нарушителей и не мешать работать честным предпринимателям. Об этом говорится в результатах социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

42,6% опрошенных убеждены, что без тщательного контроля Налоговой и Таможни большинство предпринимателей не будут платить налоги добровольно.

Еще 6,7% украинцев ответили "затрудняюсь ответить/не знаю" на вопрос "Будут ли предприниматели добровольно платить налоги без чрезмерного контроля и принуждения со стороны Налоговой службы и Таможни?"

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в феврале 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2001 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.