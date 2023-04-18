Зеленский побывал на передовой в Авдеевке

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки "Донецк" по ситуации в зоне его ответственности.

Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена "За мужество" II и III степеней.

Военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.