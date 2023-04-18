Резников показал, как бойцы управляют французскими "колесными танками"
Министр обороны Алексей Резников показал в действии боевые машины AMX-10, которые называют "колесными танками". Их Украина получила от Франции, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Twitter Резникова.
"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", - написал он под видео.
Также Резников поблагодарил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и французского президента Эмануэля Макрона.
"Конечно, спасибо всем людям Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство. Живет Франция! Да здравствует Украина!" - добавил Резников.
Как сообщалось ранее, французские AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а часть из них находится на передовой.