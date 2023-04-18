Пограничники рассказали о новой тактике врага в Бахмуте и показали уличные бои

Пограничники-защитники Бахмута отмечают, что среди сил врага стало меньше заключенных и больше профессиональных военных; продолжаются напряженные уличные бои в центре города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Битва за Бахмут продолжается уже почти десять месяцев. Несмотря на значительные потери, российские силы продолжают штурмовать населенный пункт, медленно продвигаясь вперед.

Противостояние переместилось в центральную часть города.

Бои в плотной городской застройке идут на минимальных дистанциях. Кое-где оккупантов и украинских военных разделяют считанные метры, что крайне затрудняет оборону".

Как объясняют бойцы ГПСУ, противник использует тактику, когда выдвигается группа (от 5 до 10 человек), разведывает ситуацию, открывают огонь, чтобы вызвать огневой ответ Сил обороны и вычислить их позицию. Россияне используют много дронов для аэроразведки. Враг может три дня подкрадываться, вести хаотичный огонь, провоцировать, когда обнаруживают огневую точку, штурмовая группа пытается взять позицию Сил обороны в окружение.

Пограничники отмечают: никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли ЧВК "Вагнер", в Бахмуте не замечают. Зато отмечают изменения среди личного состава врага (профессиональные военные, а не "зеки").

В сюжете, обнародованном сейчас, зафиксировано, как военнослужащие ГПСУ ведут уличные бои, охотятся за вражеской авиацией, "поздравляют" российских военных с последним снегом и спасают собратьев.