Шмыгаль рассказал, сколько необходимо средств на восстановление Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что восстановление Украины начнется уже в этом году. По его словам сейчас для соответствующих проектов страна нуждается в более 14 миллиардов долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра.

Шмыгаль сообщил, что во время поездки в США был подписан Меморандум с DFC и USAID по поддержке привлечения инвестиций в Украину для воплощения приоритетных проектов восстановления и развития.

"Одна из ключевых тем обсуждения во время этого визита - план восстановления Украины. Такое восстановление начинается уже в этом году, и нам нужно мобилизовать 14,1 млрд долларов для соответствующих проектов" , - сообщил премьер.

Напомним, 12 апреля Шмыгаль приехал в Вашингтон, чтобы в частности обсудить вопросы мобилизации ресурсов для восстановления Украины.

Кроме того, во время визита премьер провел переговоры с главой Пентагона и призвал начать поставки истребителей F-16.