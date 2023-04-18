Стало известно, сколько украинских бойцов пропало без вести

В Украине по состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считаются более 7 тысяч военнослужащих, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире национального телемарафона.

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены" , — заявил он.

Котенко, ссылаясь на статистику, добавил, что около 65% пропавших без вести живы и находятся в плену.

Как сообщлось, по данным на начало марта почти 16 тысяч родственников погибших или без вести пропавших сдали образцы ДНК.