Россия отстает по оснащению и подготовке: на Западе оценили возможности врага

Российская армия уступает украинской в вопросах оснащения и подготовки личного состава, поскольку вынуждлена расконсервировать старые запасы тяжелой бронетехники и не способна провести качественное обучение мобилизованных, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили западные официальные лица со ссылкой на CNN.

По словам чиновников, Россия "откатывается назад" в вопросе оборудования, которое она использует в Украине. Москва развертывает танки, построенные после Второй мировой войны для пополнения запасов потерянной бронетехники.

"Во всяком случае, техника, которую они (Россия) используют, относится к старому поколению… Они отстают в плане оснащения" — сказали они, добавив, что Москва все больше полагалась на старые модели танков.

"Начали с Т-80 и Т-90, перешли к Т-72, ​​и действительно, мы видели, как первые переоборудованные Т-55 направили в зону боевых действий. Такая же картина по артиллерийским орудиям" , — заявили чиновники.

Официальные лица также заявили, что Россия по-прежнему испытывает трудности с кадрами, объяснив это тем, что, несмотря на возможность собрать большое количество личного состава, Москва по-прежнему не обеспечивает его надлежащей подготовки.

"Мы видели, как в Беларуси прошли два относительно небольших учебных цикла, но из 150 000 военнослужащих, которые, как они утверждали, были мобилизованы, мы, вероятно, видели, возможно, 15 000 человек, которые прошли какой-либо тренинг на уровне роты" , — заявили чиновники.

"Вот где мы видим российскую силу в данный момент; она деградировала по сравнению с теми силами, которые изначально вторглись в Украину" , — сказано в сообщении.

Как сообщалось, западные лидеры готовятся, что президент России Владимир Путин может использовать "все оставшиеся у него инструменты", включая ядерное оружие и кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление украинской армии.