Генштаб: Возле Бахмута идут тяжелые бои, вблизи Авдеевки атаки РФ захлебнулись

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия, продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. На Авдеевском направлении оккупанты наступали в районах 5 населенных пунктов, но безуспешно, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики Беларусь и дальше находятся некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелял, в частности, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и город Херсон, есть погибшие среди гражданского населения.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.

Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Авіація сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.