Кабмин упростил подачу документов по помощи при рождении ребенка
Украинцы, у которых во время временного пребывания за границей появился ребенок, смогут дистанционно подать документы на назначение помощи при рождении, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Кабинет Министров.
Теперь женщины, которые из-за войны вынуждены были покинуть Украину и рожать за границей, смогут онлайн подать документы на получение помощи.
"До принятия этого постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли только после возвращения в Украину получить помощь. Ведь для этого требовалось физическое присутствие: нужно было лично обратиться в орган социальной защиты населения", - говорится в сообщении.
Документы сможет направлять один из родителей в орган соцзащиты в Украину по своему зарегистрированному месту жительства. Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка.
"Таким образом, мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище", - заявили в Кабмине.
Напомним, из-за усиления боевых действий Авдеевку отнесли в "красную зону". Доступ в город закрыт для гражданских, волонтеров и журналистов.
Власти заявили, что будут принудительно эвакуировать несовершеннолетних, поэтому местные жители скрывали детей. На прошлой неделе из Авдеевки увезли еще одну семью с двумя маленькими детьми.