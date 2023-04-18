Маляр предупредила об очередном фейке россиян относительно военкоматов в Украине

Враг продолжает информационную работу, направленную на срыв вовлечения украинцев в Сил обороны. В частности, россияне хотят дискредитировать работу территориальных центров комплектования (бывших военкоматов), сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, россияне сейчас распространяют когда-то уже опробованный ими кейс о том, что якобы территориальные центры комплектования не имеют статуса юридического лица.

"Несколько лет назад они это запускали по другим государственным институтам" , - написала Маляр.

Однако деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля. Так как у них есть все необходимые для работы права. Они также являются юридическими лицами публичного права и имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства.

"А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести вред нашей обороноспособности" , - подчеркнула Маляр.

Ранее сообщалось, что принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанному можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. При этом такой нормы нет в случае женитьбы или лечения.

Как сообщалось, Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки военнообязанным вне зависимости от места взятия на учет.

Напомним, по данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в настоящее время план мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен. Необходимости в объявлении новой мобилизации нет.