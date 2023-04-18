Politico: Смертность в ЕС вернулась к уровню, как до пандемии коронавируса

Смертность в странах Евросоюза к концу зимы 2023 года впервые вернулась к уровню, который фиксировали до начала пандемии коронавируса, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Politico.

Данные за февраль – средний показатель для всех стран-членов – впервые за эти почти три года показали отсутствие существенной избыточной смертности, то есть высшего количества смертей, чем в cреднем за этот же период в годы до пандемии.

Примерно в 2/3 стран избыточной смертности в феврале 2023 года не зарегистрировали – если сравнивать с тем же периодом в 2016-2019 годах. Впрочем, в ряде стран она еще сохраняется – в частности, во Франции, Нидерландах, Португалии, Греции, на Кипре.

В ноябре 2020 года, для сравнения, избыточная смертность в ЕС составляла 40%.

В Италии смертность за весь 2020 год оказалась самой высокой со времен Второй мировой войны, в Чехии в январе 2021 года – самой высокой за 70 лет.