Столтенберг призвал союзников еще больше помогать оружием Украине

НАТО вместе с союзниками должны предоставить Украине большее вооружение и ресурсы для ускорения освобождения захваченных Россией территорий, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет CNN.

"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, поставок, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше" , - сказал Столтенберг.

Он считает, что Украине нужно обеспечить еще большим количеством вооружения. Это поможет осуществить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.

"Так как мы должны обеспечить, чтобы украинцы были в таком положении, где они могли пробивать российские линии, а также через минные поля, и быть в положении, где они могли освобождать, возвращать территорию" , - заявил он.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников считает, что после вторжения России в Украину маловероятно, чтобы какая-либо страна отказалась от ядерного оружия.