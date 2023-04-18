ОП: В небе над Запорожской областью силы обороны сбили 5 "Шахедов"

Силы обороны сбили 5 иранских дронов-камикадзе Shahed в Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

По данным Ермака, в Запорожской области было сбито 5 "Шахедов".

После сообщения главы ОП, Малашко тоже разместил пост в своем телеграмм-канале об эффективной работе ПВО, однако не указал количество сбитых дронов.

"Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома". - сообщил Малашко.



Вечером 18 апреля в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.