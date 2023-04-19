ISW назвал цели поездки Путина на оккупированные территории

Визит президента РФ Владимира Путина во временно оккупированные регионы Украины, вероятно, был направлен на публичное выявление потенциальных виновных в случае успеха наступления ВСУ.﻿ Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Путин выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта.

Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина — как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.

Ключевые выводы ISW: