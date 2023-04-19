Южная Корея впервые заявила о возможность передачи Украине оружия

Южная Корея может расширить свою поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население. Такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, сообщает Украинская правда.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, любое широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке" , - сказал президент.

Юн Сук Йоль сделал такое заявление накануне официального визита в США на следующей неделе.

Это был первый случай, отмечает издание, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие, более чем через год после того, как исключил возможность предоставления летальной помощи.

Ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избегать противостояния с Россией из-за ее компаний, работающих там, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия.