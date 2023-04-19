Разведка Британии: На что направлены российские ИПСО против Украины

Кремль использовал информационные операции как основополагающий элемент своей стратегии с начала полномасштабного вторжения: среди прочего, они направлены на уменьшение международной поддержки Украины.﻿ Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, Москва использует множество каналов для распространения дезинформации, прибегает к умышленному созданию и распространению ложной или сфабрикованной информации.

Одним из компонентов такой деятельности является "отмывание" сообщений — когда Россия продвигает информацию от "доверенных лиц" или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более популярные или государственные СМИ.

Как считает британская разведка, это направлено на утаивание источника информации — чтобы российским властям легче было дистанцироваться от сообщения. Затем Кремль продвигает фрагменты вводящих в заблуждение сообщений, маскируя при этом свой личный интерес.

При этом российские деятели удачно представляют сфабрикованные сообщения как организованно, так и в своих интересах.