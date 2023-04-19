Индия обогнала Китай по численности населения - ООН

Индия стала самой густонаселенной страной мира с населением в 1,4 млрд человек и опередила Китай.﻿ Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Организации объединенных наций (ООН), сообщает Экономическая правда.

Население Индии превысило 1,428 миллиарда человек, что немного больше, чем в Китае, где проживает 1,425 миллиарда человек.

Третья по величине экономика Азии сейчас населена почти пятой частью человечества. Это больше, чем все население Европы, Африки или Америки вместе взятых.

Пока это касается и Китая, но ожидается, что это изменится, поскольку, по прогнозам, население Индии продолжит расти и достигнет 1,668 миллиардов к 2050 году, тогда как население Китая сократится примерно до 1,317 миллиардов.

Рост численности населения добавит правительству премьер-министра Нарендры Моди неотложности в создании рабочих мест для миллионов людей, которые выходят на рынок труда. Ожидается, что Индия, где половина населения - это люди в возрасте до 30 лет, станет крупнейшей экономикой мира, которая будет расти быстрее всего в ближайшие годы.