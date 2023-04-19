Украина и Турция согласовали возобновлении инспекций зернового коридора

Представители Украины и Турции в ходе встречи пришли к согласию о возобновлении регистрации и инспектирования судов, заходящих в украинские порты. Об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по итогам встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

"Пришли к согласию относительно возобновления регистрации и инспектирования судов, прибывающих под загрузку украинским зерном" , - написал Кубраков.

Он напомнил, что с 10 апреля Россия прекратила регистрировать новый флот на вход в Черное море и отказалась работать по планам украинских портов. Такие действия РФ сделали невозможным составление инспекционных планов и фактически остановило вход новых судов в рамках "зерновой инициативы".

Последние два дня, 17-18 апреля не было проведено ни одной инспекции судов в Стамбуле, и даже не было составлено инспекционного плана.

Как отмечает Кубраков, во вторник, 18 апреля, украинская сторона предложила провести хотя бы 2 инспекции исходящего и 2 инспекции входящего флота. Предложение поддержала турецкая сторона, но его не воплотили в жизнь из-за позиции РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что такими требованиями регулировать деятельность украинских портов путем определения судов, которые могут участвовать в инициативе, РФ нарушила официальные процедуры Совместного координационного центра и условия зернового соглашения в частности.

"Требования контролировать и вмешиваться в работу украинских портов неприемлемы для нас" , - подчеркнул он.

Кубраков отметил, что хотя инспекции судов будут возобновлены, Украина продолжит рабочие консультации с ООН и Турцией относительно путей обеспечения полноценного выполнения зернового соглашения по соблюдению обязательств всех сторон и процедур СКЦ.