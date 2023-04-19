Хранилища газ в ЕС заполнены на рекордный уровень - СМИ

В газовых хранилищах в ЕС хранятся рекордные за более чем 10 лет объемы газа после мягкой зимы, что укрепляет надежды на то, что блок сможет минимизировать импорт из России.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

На начало апреля хранилища блока были заполнены на 55,7%, свидетельствуют данные отраслевой организации Gas Infrastructure Europe. Это самый высокий показатель на начало апреля по меньшей мере с 2011 года.

Этот уровень также примерно на 20 процентных пунктов превышает средний показатель за предыдущие пять лет, а за последние две недели он еще больше вырос до 56,5%.

"Газовые хранилища ЕС заполнены более чем наполовину, а это означает, что мы завершили этот отопительный сезон в комфортном положении" , - заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью FT.

Она подчеркнула, что теперь блок имеет больше возможностей для сокращения импорта российского сжиженного природного газа.

"Благодаря увеличению доли возобновляемых источников энергии и дальнейшей диверсификации источников, для некоторых стран-членов станет возможным полный отказ от российского сжиженного газа" , - заявила она.

В 2020 году ЕС также удалось собрать немалые запасы газа, но в прошлом году ситуация критически изменилась, когда РФ начала единолично перекрывать поставки природного газа в Европу. Вместо этого блок был вынужден увеличить импорт СПГ из России до рекордных уровней, спеша сделать запасы на зиму.

По данным Refinitiv, в прошлом году импорт СПГ из России в ЕС достиг 22,1 млрд куб. м, что на 39% больше, чем в 2021 году, и составляет 16% от общего объема импорта морским путем за год.