РФ обходит санкции в производстве оружия через Армению и Казахстан – NYT

РФ обходит санкции в производстве оружия через Армению и Казахстан – NYT
Фото: wikimedia.org

Россия в обход санкций импортирует через третьи страны западные электронные компоненты, используемые в оборонной промышленности.﻿ Об этом сообщает New York Times, сообщает Украинская правда.

По данным издания, в конце прошлого месяца чиновники США и Европейского Союза обменялись информацией о запрещенных технологиях стоимостью в миллионы долларов, которые попадают на территорию России в обход санкций.

Чиновники налоговых и торговых органов отметили резкий рост объемов продажи микросхем и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны.

По их данным, РФ смогла получить особо чувствительные категории микросхем и других электронных устройств, по их мнению, критически важных для разработки оружия, в том числе российских крылатых ракет, которыми Россия атакует Украину.

После резкого падения сразу после вторжения в Украину российский импорт микросхем снова начал расти, особенно из Китая. По данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, импорт в период с октября по январь ежемесячно составлял 50% и более среднего довоенного уровня.

Как отмечает издание, американские и европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия получает американские и европейские товары через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии.

В одном документе с печатью Бюро промышленности и безопасности США говорится, что в 2022 году Армения импортировала из США чипов и процессоров на 515% больше, а из Евросоюза – на 212% больше, чем в 2021 году. В документе отмечается, что тогда Армения экспортировала в Россию 97% той же продукции.

В другом документе Бюро промышленности и безопасности определило восемь категорий микросхем и компонентов, которые считаются критически важными для разработки российского оружия и были обнаружены в одной из моделей российской крылатой ракеты Х-101.

"Есть определенные районы мира, которые используются для поставки этих товаров в Россию. Это проблема, на которой мы сосредоточены", – отметил представитель министерства торговли США Мэтью Аксельрод.

Ранее немецкое издание Spiegel, сообщало, что соседние с РФ страны покупают все больше немецких товаров и, вероятно, в обход западных санкций продают их Москве.

Известно, что ЕС работает над одиннадцатым пакетом санкций против РФ, который должен быть направлен на подавление попыток избежать введенных ранее ограничений.

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