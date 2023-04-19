Болгария тоже запретила импорт продовольствия из Украины

Правительство Болгарии вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, однако оно не распространяется на транзитные товары﻿. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Болгарии Гилиб Донев, сообщает Деловая столица.

"Основная причина заключается в том, что за последний год, вопреки идее так называемых "коридоров солидарности", значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов со стороны других стран, возможно достижение чрезвычайно серьезных последствий для болгарского бизнеса" , — сказал он.

Донев надеется, что "Брюссель услышит и поймет позиции" таких стран-членов ЕС, как Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии, и переосмыслит свою позицию.

Напомним, 15 апреля Правительство Польши ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня.

16 апреля Венгрия также ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов из Украины, в частности, зерновых и масличных культур.

В Еврокомиссии заявили, что самостоятельные решения Польши и Венгрии по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины неприемлемы.

17 апреля о запрете на импорт аграрной продукции из Украины объявили власти Словакии.

18 апреля правящая Социал-демократическая партия Румынии призвала правительство страны отказаться от закупок зерна из Украины.

В то же время, в Чехии от украинского зерна отказываться не планируют.