Резников: ЗРК Patriot прибыли в Украину

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает Европейская правда.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более защищенным, ведь в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot" , – отметил министр.

По его словам, украинские зенитчики "освоили их так быстро, как только могли"

Он поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса, министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен, а также американский, немецкий и нидерландский народы.

"Patriots" for patriotsDo you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023

Накануне Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot. В Берлине обещали передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Как известно, первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.