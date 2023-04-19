У РФ значительные резервы старого оружия, хотя ВПК деградирует - CSIS

Эксперты центра стратегических и международных исследований (CSIS) в аналитическом отчете "Нет в наличии? Оценка влияния санкций на оборонную промышленность России" проанализировали влияние санкций на российскую оборонную промышленность и военные способности Кремля продолжать войну, сообщает Украинская правда.

В отчете уделено внимание попыткам России обойти санкции и шаги, которые для этого сделаны. Речь идет о поставках и производстве оружия и систем, включая танки, ракеты, летательные аппараты, самолеты и системы электронной борьбы.



Также авторы отчета рассматривают вопрос ограничения на продажу России ключевых иностранных компонентов, необходимых для производства оружия и для российских оборонных технологий, таких как оптика, подшипники, станки, двигатели и микрочипы.

Эксперты отмечают и усилия Кремля относительно так называемого импортозамещения.

По информации разведки США, которую цитируют в отчете, с февраля 2022 года экспортный контроль ухудшил способность России заменить более 6000 единиц военной техники. Кроме того, ключевые объекты оборонной промышленности вынужденно приостановили производство, возник дефицит критических компонентов для танков и самолетов.

Однако Кремль, отмечается в отчете, не демонстрирует никаких признаков отказа от своей главной цели - оккупации Украины, поэтому Запад и в дальнейшем корректирует собственные действия по введению самых широких на сегодня санкций против РФ, говорят аналитики.

По словам директора центра CSIS Макса Бергмана во время онлайн-дискуссии по результатам отчета, санкции оказывают ощутимое влияние на Россию, на российскую оборонную промышленность. Однако их не следует рассматривать как волшебную палочку, которая закончит войну или просто изменит ход событий на поле боя.

По его мнению, Россия продемонстрировала чрезвычайное мастерство и стойкость, когда дел﻿﻿о дошло до приобретения официально запрещенных для экспорта компонентов. Кроме того, у нее до сих пор имеются значительные резервы. И на помощь приходят страны, желающие поставлять в Москву товары и технологии двойного использования (составляющие которых можно переориентировать в пользу оборонной промышленности) через сеть незаконных цепочек поставок.