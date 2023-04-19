В ЕС предлагают выход из ситуации с импортом украинской агропродукции

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду ответила на письмо 5 стран-членов ЕС, которые выразили обеспокоенность относительно импорта зерна из Украины, и предложила механизм урегулирования. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает Украинская правда.

"Президент заявила, что она полностью проинформирована об обеспокоенности из-за роста определенных видов украинской сельхозпродукции на рынках ЕС" , – сказала Спинант.

По ее словам, фон дер Ляйен также подчеркнула, что для решения этого вопроса нужен общий европейский подход, поскольку он касается единого рынка ЕС.

Президент Еврокомиссии представила три предложения для реагирования на ситуацию:

- Поддержка фермеров, на которых негативно повлиял импорт из Украины. Еврокомиссия уже выделила 56 млн евро странам, и подготовила второй пакет помощи в 100 млн евро.

- Еврокомиссия применит превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли, которые касаются определенных категорий агропродукции, в том числе пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

- Еврокомиссия проведет расследование в отношении импорта других категорий товаров из Украины.

Спинант сообщила, что в среду вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис проведет переговоры с министрами 5 страны, которые выразили предостережения. Также он проведет сегодня переговоры с представителем украинского правительства.

Напомним, ранее Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии звучат призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.

При этом накануне Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.