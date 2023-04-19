Зеленский приехал на границу с Беларусью

В среду, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Волынскую область и побывал на пограничном участке, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Так, он ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении.

Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Ему также показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили пограничники Зеленскому, с целью обеспечения надежной защиты украинской границы и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.

Президент пообщался с военнослужащими Государственной пограничной службы и вручил им награды.

"Имею честь быть сегодня здесь, поздравить вас, поблагодарить за защиту государственной границы. Хочется говорить о границе, находясь именно здесь, на Волыни, у границы Украины с Беларусью и Польшей. Вы героические и крепкие люди. Хочу вас поблагодарить за защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут" , — сказал Зеленский.

Кроме того, во время визита в приграничную область, Владимир Зеленский провел совещание.

"Много важных вопросов: обустройство и охрана государственной границы, социально-экономическая и актуальная ситуация безопасности в регионе, обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений" , — рассказал президент

Также он ознакомился с обстановкой в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовностью военных подразделений к выполнению задач, а также с мерами по усилению государственной границы в пределах Волынской области.

Как сообщалось ранее, в Ровенской, Волынской и Житомирской областях военные усиленно готовятся к возможному наступлению из Беларуси.

Напомним, 18 апреля президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке Донецкой области.