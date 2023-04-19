В Одессе не будут открывать пляжи: курортного сезона в этом году не будет
Курортного сезона в Одессе в 2023 году не будет, власти не будут открывать пляжи для публичного доступа, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телеканала "Киев".
"Попадание в здания курортной сферы говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря".
По его словам публичного доступа к пляжам Одессы также не будет.
"Мы должны дать возможность людям отдыхать. И, прежде всего, защитники должны получить определенный перечень услуг. Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет", - добавил Братчук.