Ryanair планирует вернуться в Украину через две недели после окончания войны

Крупный ирландский лоукостер Ryanair собирается вернуться в Украину через две недели после окончания войны, сообщает Новое время.

Об этом гендиректор авиакомпании Майкл О’Лири заявил на конференции Bloomberg New Economy Gateway Europe в Ирландии.

"Мы могли бы прилететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и ищем, где мы можем вернуться в Украину" , — заявил глава перевозчика.

По его словам, перевозчик нанял около 60 украинских пилотов и около 80 бортпроводников, которые в основном находятся на базах Ryanair в Польше, ожидая открытия рынка.

Авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

По словам гендиректора Ryanair, восстановление Украины предоставит европейским предприятиям огромные возможности для участия и развития, а авиация будет играть ключевую роль, потому что «русские, вероятно, взорвут дороги и мосты на пути к выходу из дома», и по мнению О’Лири авиаперевозки займут ключевую позицию.

Глава Ryanair не первый раз заявляет о планах поскорее вернуться в Украину после окончания войны. За неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину О’Лири заявлял, что перевозчик будет летать в Украину, пока не полетят ракеты.