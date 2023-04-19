Венгрия запретила экспорт 25 категорий украинских сельхозтоваров

Венгрия с 19 апреля расширила список украинских сельхозтоваров, запрещенных к импорту в страну, до 25 позиций, сообщает Новое время.

Об этом завил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает местное издание Hirado.hu.

Запрет распространяется, среди прочего, на зерно, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса, и действует до 30 июня 2023 года.

Надь сказал, что такие меры приняты для защиты венгерских фермеров и потребителей, подвергнутых опасности из-за отсутствия реакции ЕС.

При этом Венгрия не запрещает транзит этой продукции по своей территории.

В то же время, компетентные органы будут пломбировать грузы на границе, а потом будут следить за ними с помощью электронных устройств и патрулей.

Транзит опломбированной продукции будут проверяться на всей территории страны.

Перевозчики, нарушающие правила, могут быть оштрафованы. Штраф может достигать полной стоимости груза.

Министр добавил, что в случае уже открытых коридоров солидарности из Украины в ЕС потребуется соглашение на уровне Евросоюза с Украиной, которое гарантировало бы, что украинские товары будут направленные на первоначальные целевые рынки — в частности африканские и ближневосточные.

Как сообщалось, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.