Сырский: В Бахмуте продолжаются динамические бои, город стоит

Россияне не оставляют намерения захватить Бахмут, но защитники сдерживают вражеский напор – в городе продолжаются динамические бои, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают напор противника в динамических боях, нанося ему существенные потери".

Он добавил, что бахмутское направление остается эпицентром российского наступления, но сам город-крепость по-прежнему стоит.

Сырский сообщил, что минувшей ночью защитники уничтожили живую силу и технику оккупанта, а также 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA.

Предыстория: