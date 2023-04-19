Сырский: В Бахмуте продолжаются динамические бои, город стоит
Россияне не оставляют намерения захватить Бахмут, но защитники сдерживают вражеский напор – в городе продолжаются динамические бои, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.
"Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают напор противника в динамических боях, нанося ему существенные потери".
Он добавил, что бахмутское направление остается эпицентром российского наступления, но сам город-крепость по-прежнему стоит.
Сырский сообщил, что минувшей ночью защитники уничтожили живую силу и технику оккупанта, а также 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA.
Предыстория:
- 18 апреля пограничники-защитники Бахмута отметили, что среди сил врага стало меньше заключенных и больше профессиональных военных; продолжались напряженные уличные бои в центре города.