США сегодня объявят о новом пакете военной помощи для Украины

В среду, 19 апреля, Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Напомним, 4 апреля США выделили пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд долларов.

Отметим, что правительство Германии официально сообщило, что Берлин доставил Patriot в Украину вместе с ракетами. При этом отметим, что Резников в своем посте писал о системах во множестве и благодарил министров обороны трех стран, поэтому, возможно, Украина получила системы также и от США и Нидерландов.

Добавим, что министр обороны Алексей Резников сегодня подтвердил прибытие систем ПВО Patriot из США в Украину.

Как объяснил советник министра Алексей Копытько, ЗРК поможет не только защищать украинские города от российских ударов, но и прикрывать воинов на фронте.