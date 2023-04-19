Германия изменила стратегию по восстановлению Украины

Берлин не считает эффективной концепцию, по которой государства-доноры будут концентрироваться на восстановлении определенных регионов во время послевоенного восстановления Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил уполномоченный Федерального правительства Германии по вопросам восстановления Украины Йохен Фласбарт на встрече с журналистами в Киеве.

Фласбарт пояснил, что немецкое правительство отказалось от идеи фокусироваться на помощи только определенным областям.

"Мы решили не концентрироваться на помощи или партнерских отношениях с определенными регионами или же уделять особое внимание определенным секторам или отраслям экономики" , – заявил он, отвечая на вопрос ЕП.

Это означает отказ Берлина от концепции, которую продвигала ранее украинская власть и с которой в целом соглашались партнеры. Так, президенты Зеленский и Штайнмайер прошлой осенью заявляли, что договорились о патронате Германии над Черниговщиной.

Йохен Фласбарт отметил, что Германия вместо этого считает более эффективным гибкое реагирование на запросы Украины.

"Мы прежде всего исходим из того, что нужно очень четко координировать наши усилия вместе с Украиной, чтобы ставились правильные приоритеты и определять, какие проекты и какие программы будут воплощаться в жизнь" , – заявил он, подчеркнув приоритетность совместной работы государств-доноров и их сотрудничества со Всемирным банком и МВФ.

Ранее спецпредставитель Фласбарт заявлял в Киеве о связи повоенного восстановления Украины с ее вступлением в ЕС.

Также он объявил, что Германия предоставит дополнительные 111 млн евро на восстановление Украины.