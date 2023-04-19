Данилов: На оккупированную Херсонщину ездил один из двойников Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Данилов в эфире национального марафона новостей﻿.

"Ну, во-первых, никакой Путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже так же известная вещь".

По словам Данилова, Путин – "человек перепуганный", и думать, что он может приехать таким образом – просто невозможно.

Секретарь СНБО напомнил, как зарубежных гостей сажают за стол на большом расстоянии от российского диктатора, а поездки Путина, по его словам, – это "целая процедура", где подготовительный процесс стартует "за 2-3 недели" и "никаких экспромтов там давно нет".

"Это прямая противоположность нашему президенту, который может в любое время посетить линию фронта, непосредственно быть с нашими военными. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда Путина, который скоро сам себя будет пугаться" , – подытожил Данилов.

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