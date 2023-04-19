Данилов: На оккупированную Херсонщину ездил один из двойников Путина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Данилов в эфире национального марафона новостей.
"Ну, во-первых, никакой Путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже так же известная вещь".
По словам Данилова, Путин – "человек перепуганный", и думать, что он может приехать таким образом – просто невозможно.
Секретарь СНБО напомнил, как зарубежных гостей сажают за стол на большом расстоянии от российского диктатора, а поездки Путина, по его словам, – это "целая процедура", где подготовительный процесс стартует "за 2-3 недели" и "никаких экспромтов там давно нет".
"Это прямая противоположность нашему президенту, который может в любое время посетить линию фронта, непосредственно быть с нашими военными. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда Путина, который скоро сам себя будет пугаться", – подытожил Данилов.
Предыстория:
- 18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и "Восток" на Луганщине.
- У Путина решили скрыть, что он был на Херсонщине еще до Пасхи, но росСМИ установили, что российский диктатор был на временно оккупированной территории Украины еще до 16 апреля и находился недалеко от границы с Крымом.
- 19 апреля Путин заявил, что ездил на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины, чтобы встретиться с военными и не отвлекать их с места дислокации надолго.