Разворот Макрона к Китаю союзники не поддерживают - Bloomberg

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай к переговорам Украины и России не поддерживают некоторые европейские партнеры. Это может угрожать единству союзников.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По данным издания, визит Макрона в Китай и его попытки привлечь Си Цзиньпина к дипломатическому урегулированию войны раскритиковали некоторые союзники. Некоторые партнеры считают такую попытку преждевременной и опасаются, что это может подорвать европейское единство.

Стратегия Макрона предполагает, что Украина и Россия сядут за стол переговоров уже этим летом. По логике французского лидера, Китай выступит одним из посредников. Для этого советник по внешней политике Макрона будет сотрудничать с советником Си Цзиньпина.

Глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон поставил под сомнение вероятное посредничество Китая в войне России против Украины.

"Макрон имеет дело именно с тем, с чем не должен иметь дело западный лидер. Откуда он берет тот факт, что Китаю можно доверять как честному посреднику в сложившейся ситуации?" - отметил эстонский политик.

Другие союзники также выразили скептицизм по отношению к Китаю, поскольку тот заявил о "безграничной дружбе" с Россией.

Bloomberg также приводит слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который отметил, что Украина не пойдет на компромиссы, а мирный план не должен быть способом капитуляции.