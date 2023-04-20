Генштаб: Потери России перевалили за 184 тысячи вояк

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 670 захватчиков, 2 танка, 6 артиллерийских систем и другую технику оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 184420 (+670) человек ликвидировано,

танков – 3667 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7120 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2825 (+6) ед,

РСЗО – 539 (+1) ед,

средств ПВО – 285 (+0) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей / катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5707 (+15) ед,

специальной техники – 332 (+2).

В штабе добавляют, что данные уточняются.