США будут координировать с Южной Кореей шаги по поддержке Украины, - Госдеп

Соединенные Штаты будут тесно координировать работу с Южной Кореей. В частности, в контексте усиления поддержки Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Отмечается, что об этом в комментарии сообщил представитель Государственного департамента США, который не захотел разглашать свое имя. Он назвал Южную Корею ключевым азиатским союзником и "устойчивым партнером" в защите суверенитета Украины.

"Южная Корея является непоколебимым партнером по защите права Украины на территориальный суверенитет против российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения" , - отметил представитель Госдепа, комментируя заявление официального Сеула, которые впервые допустили военную помощь Украине.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашим союзником по дополнительной поддержке Украины" , - добавил он.

Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что его страна может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергается крупномасштабному нападению на мирных граждан".

Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

После этого Москва стала угрожать Сеулу, что в ответ может вооружить КНДР. Однако, неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга сказал, Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы "сохранить стабильные отношения с Россией".