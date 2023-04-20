Снаряды для Украины: план ЕС тормозит, Франция и Польша спорят – СМИ

Франция и Польша устроили спор в среду, когда послы стран в ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.﻿ Об этом изданию Politico стало известно от трех дипломатов, знакомых с ситуацией, сообщает Европейская правда.

Послы ЕС пытались выйти из тупика относительно того, как ввести план совместной закупки боеприпасов для Украины в ее борьбе с Россией. Хотя лидеры ЕС одобрили общую схему и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование, с тех пор страны Евросоюза столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, зарезервированный для совместных контрактов.

Основной вопрос спора заключается в том, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из таких стран, как США и Великобритания.

Франция выступает за то, чтобы средства оставались в пределах Евросоюза, чем раздражает некоторых ее коллег из ЕС.

По словам трех дипломатов, на встрече представителей Евросоюза в среду посол Франции в ЕС обвинил своего польского коллегу в том, что тот в прессе обвиняет Париж в препятствовании достижению окончательного соглашения.

Французский чиновник, по словам дипломатов, подчеркнул, что Париж просто прагматичен, и отметил, что страны ЕС уже согласились потратить 1 млрд евро на возмещение за переданные Украине боеприпасы.

Польский чиновник возразил, заявив, что Франция лишь усложняет текущие переговоры.

В конце концов, в дело вмешалась Швеция, которая председательствует в Совете ЕС, пытаясь найти компромисс. Шведские чиновники предложили обновленный текст договоренности, который пытался удовлетворить обе стороны.

Компромиссный документ ограничил будущие контракты "экономическими операторами, созданными в ЕС и в Норвегии", но включил строку о том, что директива не должна создавать прецедент.

Некоторые дипломаты считали, что новый текст слишком благосклонен к позиции Франции. Другие сетовали, что он открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть привлечены к контрактам.

Поздно вечером в среду чиновники ЕС признали, что не смогли достичь никаких договоренностей в этот день.

Переговоры, вероятно, продолжат на следующей неделе. Это означает, что министры иностранных дел ЕС не будут иметь согласованного соглашения для обсуждения на встрече в понедельник в Люксембурге.

Совместный план закупки боеприпасов является частью трехэтапного процесса, который лидеры ЕС одобрили в прошлом месяце в надежде быстро получить крайне необходимые для Украины боеприпасы.

По словам одного из дипломатов, одной из ключевых проблем для чиновников ЕС остается постоянное беспокойство тем, что европейская оборонная промышленность может не справиться с задачей поставить 1 миллион снарядов в Украину за 12 месяцев.