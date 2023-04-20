Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства﻿. Объявление о намерении передать Украине танки сделали министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Европейская правда.

"Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта, мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1" , – сказал Расмуссен.

Поульсен добавил, что танки, как ожидается, будут доставлены в начале 2024 года.

"Это – не датские танки. Это сотрудничество в предоставлении танков, которые не являются датскими, но которые закупаются в сотрудничестве с Нидерландами. Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые являются еще большими, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим" , – пояснил он.

Исполняющий обязанности министра обороны сообщил, что он уже проинформировал министра обороны Украины.

"Мы встречаемся завтра в Германии, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине, и эта помощь – танки Leopard 2 – является востребованной, и была востребованной в течение длительного времени" , – сказал он.

Поульсен добавил, что Дания стремится до конца 2023 года передать Украине не менее 80 танков Leopard 1, "которые бы помогли поддержать борьбу за свободу".