Reuters: Сможет выжить ли британская монархия

На фоне подготовке Чарльза III к коронации, традиции которой насчитывают около 1000 лет, монархия Великобритании сталкивается с вопросом, с которым она сталкивалась несколько веков: как ей выжить в современном мире? Для Дома Виндзоров это означает не борьбу с растущей враждебностью со стороны политиков или общественности, чему есть мало доказательств, а скорее отстраненность королевской семьи от процессов в стране и превращение в ничто, пишет Reuters, сообщает Зеркало недели.

Когда СМИ всё ещё с ненасытным аппетитом жаждут королевских историй, проблемой становится то, что самой семье всё меньше нравится эта работа.

"Принц Гарри напомнил нам одну вещь, если мы вообще в этом нуждались, - это то, как невероятно больно жить в клетке, в которой тебя постоянно изучают. Это довольно страшная вещь - думать о том, что твоя собственная жизнь - это нечто, что ты не можешь контролировать, и что в конечном итоге она просто не изменится, и ты навсегда останешься в зоопарке" , - сказала автор книг о королевской семье Тина Браун.

В то время как многие другие европейские монархии ушли с политической арены или значительно уменьшили свою значимость, британская королевская семья остается удивительно жизнеспособной.

Опросы показывают, что монархию поддерживает большинство британцев, хотя эта поддержка немного уменьшилась после смерти королевы Елизаветы в сентябре прошлого года, и Чарльз не пользуется такой популярностью, как его мать. Особенно снижается интерес к королевской семье среди молодежи.

Группа Republic, которая выступает за упразднение монархии, указала на опрос, который показал, что большинство людей не интересуются коронацией.

"Большинство из нас не заинтересованы в этом, и большинство из нас считает, что королевские особы должны обратить на это внимание" , - сказал руководитель группы Грэм Смит.

"Большой угрозой для будущего Дома Виндзоров являются не толпы, штурмующие ворота, не революция, а утрата актуальности. Королева всегда говорила, что нас должны увидеть, чтобы нам поверили" , - сказал Роберт Хардман, многолетний королевский корреспондент и автор книги "Королева нашего времени".

Между прессой и королевскими особами уже давно сложились симбиотические отношения: газеты широко освещают их мероприятия, так что едва ли проходит день без появления на первой странице национальной газеты. Королевские особы, в свою очередь, ожидают, что они будут играть в "игру" с прессой в обмен на позолоченную жизнь во дворцах.

"Монархи и их семьи нуждаются в СМИ так же, как и СМИ нуждаются в них. Монархия сейчас в очень шатком положении: она может быть в центре нашего как восхищения, так и критики" , - сказал Харшан Кумарасингем, старший преподаватель британской политики в Эдинбургском университете.

В своих мемуарах "Spare", документальном сериале Netflix и телевизионных интервью принц Гарри, младший сын короля, ясно дал понять, что он не готов больше терпеть такую жизнь в миске с золотыми рыбками для СМИ ни для себя, ни для своей американской жены Меган и их детей.

Он также обвинил свою семью и тех, кто работает на неё, в частности, старшего брата принца Уильяма и его мачеху Камиллу, которая сейчас является королевой-консортом, в сговоре с прессой, подбрасывании негативных историй о нем, чтобы улучшить или защитить их общественный имидж. В молодости Гарри попал на первые полосы газет, когда был сфотографирован в нацистской форме на костюмированной вечеринке, во время стычек с папарацци возле ночных клубов, обнаженным во время вечеринки в Лас-Вегасе.

Поскольку сейчас у всех есть камеры на мобильных телефонах, риск разоблачения еще больше возрастает для трех маленьких детей принца Уильяма, которым грозит, что каждый мелкий проступок, неуместный комментарий или неловкая ошибка будут сняты и выложены в интернет.

"Когда люди говорят о привилегиях, я бы сказала, что трудности и лишение свободы намного превосходят все привилегии. Поэтому я не уверена, стоит ли ожидать этого от современных людей" , - сказала Тина Браун.

Однако, с какими бы трудностями семья ни сталкивалась на протяжении многих лет - войнами, разводами, внутренними распрями или даже отречением от престола, - монархия всегда демонстрировала удивительную способность преодолевать невзгоды.

Лора Клэнси, преподаватель журналистики в Ланкастерском университете, специализирующаяся на королевских семьях, отмечает, что члены семьи Чарльза ІІІ показали, что способны адаптироваться к современному миру, чтобы продолжать существовать. Захотят ли они этого - другой вопрос.