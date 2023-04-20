СМИ: США и партнеры рассматривают почти полный запрет экспорта в Россию

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Чиновники стран G7 обсуждают эту идею накануне саммита лидеров в Японии в мае. Основная цель заключается в том, чтобы привлечь к давлению страны-члены ЕС. Сейчас предложение все еще обсуждается и может измениться.

Подход, который обсуждается, перевернет существующий режим санкций - в таком случае весь экспорт будет запрещен, а будут существовать только отдельные. Сейчас же весь экспорт разрешен, если он не подпадает под санкции.

Если лидеры G-7 поддержат этот шаг на саммите, необходимо будет согласовать исключения. При этом, по словам одного из собеседников, очень вероятно, что лекарства и сельскохозяйственная продукция, в частности продукты питания, останутся не под санкциями.

Но существуют потенциально серьезные препятствия на пути к имплементации. Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны быть приняты всеми странами-членами. Это вызовет ожесточенные дебаты, учитывая негативную реакцию со стороны компаний, которые до сих пор экспортируют товары в Россию.

Сейчас санкции почти вдвое уменьшили стоимость экспорта стран ЕС и G7 в Россию. По данным женевского Мониторинга торговых данных, товары из Европы, США, Канады и Японии, которые до сих пор попадают в Россию, оцениваются в 66 млрд долл.

Члены G-7 обеспокоены тем, что это слишком большая выгода для экономики государства-агрессора. Особенно тогда, когда Москва находит способы обойти санкции через третьи страны.

Германия, Италия и Польша остаются тремя крупнейшими европейскими экспортерами товаров в Россию, свидетельствуют данные мониторинга. Среди товаров G7, которые могут больше всего пострадать от санкций, - автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы и косметика, а также немедицинские и несельскохозяйственные товары.

В то же время европейские страны продолжают покупать у Москвы по некоторым товарам, в частности палладий, медь, железо и никель.

Кроме того, почти полный запрет экспорта в Россию, может еще больше сблизить Москву с Китаем в поиске альтернативных покупателей для санкционных товаров.

Усиление торговых ограничений, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите G7. Ожидается, что лидеры также достигнут прогресса по отслеживанию российских бриллиантов через границы, что в конечном итоге откроет путь к ограничениям на торговлю.